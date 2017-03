Midler til trafikksikkerhet i Lofoten, Vesterålen og Ofoten

Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland deler ut 67 000 kroner til tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

-Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med skoler og innbyggere i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (Sp).

Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.-Her deltar og bidrar både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler og andre med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.



Her er oversikten over tildelte midler: