Ap og Sp ber om orientering

Striden om Sandnes skole raser videre, og nå ber sentrale Hadsel-politikere om en orientering fra rådmannen.

– Den siste tiden har det vært mange presseoppslag i media angående skolen på Sandnes. Vi ber Rådmannen i formannskapsmøtet 30. mars om en orientering og hva som har skjedd. Og om den videre prosess i forbindelse med iverksettelse av kommunestyrevedtak angående flytting av ungdomsskoleelever høsten 2017, skriver Jenssen og Villadsen.

Kommunestyret i Hadsel bestemte i fjor høst at de eldste klassetrinnene skulle flyttes til Stokmarknes for å spare 2,7 millioner kroner. Dette har folket på Sandnes protestert heftig mot. Blant annet ved å etablere et privatskolelag som skal etablere en montessoriskole. Denne uken har konfliktnivået vært ekstra høyt. Et felles elevrådsmøte mellom Stokmarknes skole og Sandnes skole endte med at foreldre tok barna ut av skolen. De ønsket å være til stede på møtet, men ble nektet. I tillegg er det uro omkring flytting av lærere.