– FAU må få bli med

Før helga gjorde Sp og Ap det klart at de ønsker en orientering om skolesaka på Sandnes under formannskapsmøtet førstkommende torsdag.

Flytting av klasser fra Sandnes skole: Ap og Sp ber om orientering Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret i Hadsel, Gro-Marith Villadsen, og varaordfører Kurt Jenssen, Sp, vil at formannskapet skal bli orienrert om utviklinga i «skolesaken» i Hadsel.

Nå vil FAU være med i møtet.

– Vi foreldre er gjort kjent via media at posisjonspartiene ønsker orientering omkring «skolesaka» av rådmann ved førstkommende formannskapsmøte. Vi ønsker at leder for Foreldregruppa, FAU ved Sandnes skole også blir innkalt til møtet, og at hun får orientere omkring saka, fra elevenes og foreldrenes perspektiv, skriver forelder Terje Nikolaisen i en henvendelse som har gått til ordfører og varaordfører i Hadsel.

– Det et tydelig at kommunens administrative ledelse og foreldre opplever saken forskjellig, det er derfor viktig at begge parter blir hørt, mener han.

Usettes vedtaket om å flytte elevene fra Sandnes? Her er politikernes råd Opposisjonspolitikerne i Hadsel mener at beslutningen om å legge ned Sandnes skole bør utsettes.

Det er Veronica Vangen Evensen som er FAU-leder på Sandnes.