Melkebil av veien

Det var litt over klokka ti i dag at uhellet var ute, forteller Hans Fredrik Olsen, driftsleder for melkebilene til K. Simonsen Transport AS, som kjører for Tine her i regionen.

Sjåføren kom ikke til skade, og ble tatt vare på at naboer som kom til stede.

- Hun ble tatt tilbake til Harstad med første bilen vi hadde forbi, helt uskadet, sier Olsen.

Han vet foreløpig ikke hva årsaken til utforkjøringa var. Det var en del snø og rundt null grader da uhellet skjedde.

Bilen var såvidt begynt på ruta, og hadde ubetydelig last. Egenvekten på en tankbil er på rundt 14.000 kilo, altså 14 tonn. Fullastet veier de opp mot 30 tonn.

Bilberging var rekvirert men ikke startet da VOL hadde Olsen på tråden i formiddag. Veien blir trolig sperret den perioden arbeidet pågår.

- Har dere ellers problemer med snøværet i dag?

- Nei det går greit. Det er litt dårlig sikt, men man avpasser kjøringa etter forholdene.