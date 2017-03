- Vår tillit til posisjon og adminstrasjon er ikke til stede

Etter at fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen og rektor ved Stokmarknes skole hadde beklaget prosessen til nå under sine innlegg, var det FAU-leder Veronica Vangen Evensen sin tur. Hun gikk til frontalangrep.

Les hele hennes innlegg her.

- Det er fint å høre dette. At dere prioriterer elevene først, så ansatte og foreldre, men.

- Når det refereres til foreldremøtet 20. mars, så var det der fire foreldre. Det sier noe.

Hun sa videre.

- Det er spesielt å sitte her. Denne saken har blitt mer langvarig og kompleks enn vi hadde forestilt oss. Den hadde blitt annerledes om en hadde gjort det annerledes. Kanskje startet med involvering, kanskje startet med bygging av ny skole før en flyttet elever, sa hun.

Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen: - Kan vi restarte prosessen? Fungerende rådmann for dagen, Tommy Løveng Hansen, manet til en restart av prosessen under sitt innlegg i orienteringen om prosessen rundt Sandnes skole og flytting av elever.

Hun gikk så inn på det det ikke finnes tvil om at det er mye følelser i denne saken.

- Vi har følelsen av avmakt, manglende involvering, ytringsfrihet under press, påføring av skyld og skam, sinne og frustrasjon. Foreldrene på Sandnes er lei av trusler om nedleggelse. Vi stoler ikke på posisjon eller administrasjon.

Hun gikk så inn på at barna skulle blitt satt først.

- Vi ville at ungene skulle settes først. De er det kjæreste vi har. Isteden er det blitt snakket økonomi.

Hun gikk så inn på det hun mener er ansvarsfraskrivelse.

- Posisjonen sier det er administrasjonen sitt ansvar, mens de sier de utfører det de har fått i oppdrag.Hvordan skal vi få tillit til en slik prosess.

Hun gikk så inn på reaksjonene på Sandnes.

- Hvordan skal foreldre på Sandnes få eierskap til prosessen? Samarbeidsutvalget på Sandnes har ikke fått deltatt i prosessen. Vi må lese om det i avisa. Er det en god prosess?

Hun gikk så inn på lovverket at SU skal være med i slike prosesser.

- Det har vært to møter i SU på Sandnes. Ingen etter vedtaket. Hvem er det sitt ansvar? Det er ledelsen sitt.

Elevmøtet

Så gikk hun inn på elevmøtet i forrige uke. Her fortalte hun at møtet mellom elevene falt foreldrene for øret via omveier om møtet noe som førte til at to foreldre ønsket å være med. Disse to foreldrene ble satt på gangen, fortalte hun.

- Hvordan kan dette kalles en god og åpen prosess?

Hun sa videre at prosessen har ført til at foreldrene har måttet inntatt rollene de har hatt.

- De har ikke hatt noe annet valg enn å bli konfronterende.

- Foreldrene skulle fått et partnerrolle. Det skulle ligget til grunn en samarbeidspland. Det vi står med nå er en fastlåst posisjon og en skole som holder på å rakne fra innsiden. Elevene har ikke bedt om å bli en del av dette, men det har de.

- Vil ta tid å gjenreise tillit

Vangen Evensen fortalte så at tillitsgjenreising vil ta tid.

- FAU mener å lege sår og gjenreise tillit vil ta tid. Rådmannen vil restarte. Om det innebærer å fortsette på samme måte. Vi tror ikke det. Turtallet må ned. Det går for fort, vi er på tur i grøfta alle sammen. Finnes det ikke en bedre løsning? Jo, men ikke om politikere forsøker å herske. Da må vi få dialog og komme hverandre i møtet og lytte til hverandre.

- FAU sitt forslag er å sette på bremsen minst ett skoleår.

Hun kom så med en oppfordring.

- Vil utfordre politikerne. Samunnsplanen skal opp til revidering i år. Kan vi starte der. Kan vi bestemme hvor og hvordan vi skal satse.

Hun kom så med en liten advarsel.

- Langøyfolket står sterkere sammen enn noensinne. Jeg tror vi kommer til å vende oss mot nord og ikke sør om vi nå ikke blir hørt.