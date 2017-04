Stødig, leken og proff musikkfest

Se bildene fra Melbo Musikkforenings konsert: Nordaførr i bilder Lørdag kveld imponerte Melbo Musikkforening med konserten Nordaførr. Se bilder fra konserten her.

Nordaførr

For niende gang arrangerer Melbo Musikkforening sitt prosjekt i år. Lørdag var det duket for første utgave i Melbu Samfunnshus. Foran omlag 200 publikummere imponerte orkester og vokalister stort.

Da foreninga startet planlegginga av årets prosjekt og bestemte seg for å hedre nordnorske komponister la de list høyt. Skal vi tro dem selv startet de også med omlag 150 sanger de gjerne ville spille, men måtte koke det ned til 19.

Til alt hell valgte de med omhu og konserten i Melbu Samfunnshus var spekket av herlige melodier, gode tekster og festlige snutter.

For en konsert med MMF har som regel alt. Ledet av konfransier Carl Over Furnes ble publikum ledet gjennom et landskap av hits, viseperler og landeplager på en ypperlig måte.

Skjalg Bjørstad har arrangert de aller fleste låtene for orkesteret. Det vesterålske samarbeidet gjorde kanskje sitt til at orkesteret kanskje aldri har hørt bedre ut og mer samspilt enn de gjorde lørdag kveld.

Smakebiter

Konserten lørdag var den første av totalt to konserter. Om ei uke er det duket for gjentakelse i Hurtigrutens Hus. Derfor kvier jeg meg litt for å røpe for mye av innholdet, men litt må vi gi.

Solistene i år er Bjørn Pedersen, Ann Lisbeth Kalland Hagen, Trond Ringlund, Laila Johnsen og Ivar Utbjør. Det som er så fantastisk med denne gruppen sangere er at de er vidt forskjellig og med en egenart på hver sin måte som gjorde konserten lørdag kveld variert og god.

Morsomt var det i alle fall å høre veteran og opprinnelig østlending Trond Ringlund synge "Mi pia din gutt".

Høydepunktene sto videre i kø sangmessig. Første akts kanskje største høydepunkt var imdlertid musikalsk. For med Ebb Tide av The Pussycats imponerte gitarist Pål Karlsen med episk gitarspill som ga ståpels.

Et annet høydepunkt var "Mannen i Ausa" hvor Eirik Dahl briljerte med sin tindrende klare og kraftfulle stemme, mens han spilte piano og dirigerte.

Smell

Etter en litt rolig og vakker første akt, startet festen i andre. De mannlige medlemmene startet akten med en herlig mannskor-versjon av "Barndomsminne fra Nordland". Her sang menn som vi nok ikke ante kunne synge. Og vakkert var det.

Laila Johnsens versjon av "Om det ikkje går buss" fikk opp dampen på Samfunnshuset. Orkesteret spilte lekent og hun sang stødig og fint.

"Lift Me", gjort kjent av Ane Brun og Sivert Høyem ble fremført av Bjørn Pedersen og Ann Lisbeth Kalland Hagen. De to utførte låta prikkfritt og det med innlevelse. Disse to sangernes styrke var gjennom hele konserten evnen til å synge ut til publikum og leve seg inn i låtene. Det var også tilfelle på "Lift me".

For om vi skal pirke på en eneste liten ting, så er det rett og slett det at noen av vokalistene ble litt vel opptatt av å følge med på hjelpeteksten de hadde foran seg på hver låt. Om de hadde sluppet den og sett mer ut til publikum og konsentrert seg om budskapet, hadde konserten løftet seg enda mer.

Men der stopper også kritikken. For det er umulig å kritisere det MMF sto for i kveld.

Andre akts aller største høydepunkt var nok "Nu har du mæ". Sondre Justad-låta fikk igang rockefoten på alle fra Per på ti til Olga på nitti. Ei herlig låt fremført på en ypperlig måte. Det viser seg at Justad funker også med stororkester i ryggen.

Dahl imponerer

Etter konserten fikk dirigent Eirik Dahl velfortjent ros fra leder av MMF Karen Sofie Nicolysen. Det var på sin plass.

For denne multikunstneren av en mann dirigerte, spilte piano, sang, spilte horn og sang litt mer - til tider alt samtidig. Her har MMF og Vesterålen en musikalsk sjel som en virkelig må takke for mye.

Ny sjanse

De som ikke fikk med seg årets konsert lørdag kveld, får en ny sjanse lørdag om en uke.

De som vil se høydepunkter fra konserten kan gjøre det i videovinduet øverst i saken. Bilder fra konserten kan du se i billedgalleriet. (For våre abonnenter).