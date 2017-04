Vil starte opp Miljøpartiet De Grønne i Hadsel

Miljøpartiet, som per i dag kun har lokallag i Sortland og Andøy i Vesterålen, ønsker nå å etablere seg i Hadsel. Torsdag holder de åpent møte på Stokmarknes, for å lufte interessen.

– Hadsel trenger et friskt og ærlig pust i lokalpolitikken, sier Toine C. Sannes i en pressemelding. Hun er partiets førstekandidat i Nordland og bor på Sortland. Sammen med fylkestingsrepresentant Bent Bakkan, også han fra Sortland, blir hun å finne på torsdagens møte.

– Vi ønsker å informere om Miljøpartiet De Grønne sin politikk, og ikke minst vår politikk for Nord-Norge og distriktene. En grønn stemme er en stemme for det moderne Nord-Norge, et inkluderende samfunn og en kompromissløs klimapolitikk. Rasmus Hansson har levert ti stortingsforslag til tiltak mot marin forsøpling, som vi i nord stiller oss bak, sier Sannes og ønsker velkommen til møtet.3