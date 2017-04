Seks prikker og 5350 kroner i bot for å ha trimmet mopeden

UP gjennomførte flere kontroller i Hadsel onsdag ettermiddag. Det resulterte blant annet i at en ung mopedist ble stoppet og bøtelagt for å ha trimmet mopeden sin. Han fikk et forenklet forelegg på 5350 kroner og seks prikker på førerkortet.

Én sjåfør fikk også forenklet forelegg for høy fart under kontrollen, og en annen ble anmeldt for fartsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort.