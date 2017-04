Aasvik: – Vi har fått fullt gjennomslag for vårt syn

Torsdag la Arbeiderpartiet frem sitt alternativ til regjeringens forslag om å avvikle pliktsystemet i fiskerinæringa, som gir norske torsketrålere forpliktelser overfor landindustri.

– Frp og Høyre vil kutte linjen mellom hav og land. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Det er å gi opp den viktige ambisjonen i Norge om at det skal være en sammenheng mellom det som fanges i havet og aktiviteten på land, sa partileder Jonas Gahr Støre til NRK da han la fram Aps plan i Bodø torsdag.

Fornøyd

Ap vil styrke tilbudsplikten, gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel, ta kvotene fra trålere som ikke overholder pliktene og utvikle en industristrategi for å øke lønnsomheten i norsk fiskerinæring.

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik er svært fornøyd med eget parti, og påpeker at forslaget er helt i tråd med høringsinnspillet Hadsel har levert i saken.

– Jeg er svært fornøyd med at Ap lytter til Hadsel og Nord-Norge. Vi har fått fullt gjennomslag for vårt syn, sier Aasvik til VOL.

– Jeg er glad for at Jonas er så tydelig. Dette viser at han forstår Nord-Norge. Nå håper jeg de andre partiene følger etter, sier Hadsel-ordføreren.

Venstre og Krf blir viktige

Hun deltok tidligere i uka på høringen om saken i Stortingets næringskomité.

– Det kom et entydig signal fra et samlet Nord-Norge om at det er uakseptabelt å fjerne pliktene. Det vil være oppsiktsvekkende om næringskomiteen ikke lytter til dette. Nå er det viktig at lokallagene gjør en innsats mot sine stortingsgrupper. Nøkkelen ligger i det Venstre og Krf gjør, sier Aasvik.

Arbeiderpartiet vil:

(Kilde: Arbeiderpartiet)

* Gi industrien adgang til å eie trålere også i fremtiden mot at industrien og trålerne forplikter seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.

* Modernisere og justere pliktsystemet til dagens og morgendagens behov for å sikre jevn tilgang av egnet råstoff til industrien, med vekt på perioden mai til desember, og med mulighet for industrien til å påvirke fangstmønstret.

* Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

* Gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel og ubyråkratisk, blant annet ved å utvide avregningsperioden og forenkle definisjonen av bearbeiding. Bearbeiding blir stadig mer spesialisert. Derfor vil vi åpne for økt fleksibilitet mellom anlegg.

* Frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter, og tildele kvotene til fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn.