Sprek korpskavalkade

Stokmarknes skolekorps inviterte Alsvåg skolekorps og Sortland skolekorps for å spille en korpskavalkade. Og det ble et svært vellykket arrangement. Salen var fullsatt med publikummere som nøt musikken. De ble spilt varierte sanger, de fleste kjente popsanger.

Først ut var Alsvåg skolekorps med dirigent Liv Andreassen. De spilte «Luna», «Det var en gang», «The Irish Blessing» og «E'spenstig».

Deretter var det Sortland skolekorp med dirigent Cecilie Ålberg som trådde opp på scenen. De startet med låta «Månemannen», etterfulgt av «Sir Duke» og avsluttet med «Elektrisk».

Etter en god pause var det hjemmekorpset sin tur på skinne på scenen. Stokmarknes skolekorps med dirigent Stine Sivertsen åpnet med «Eye og the tiger». De unge musikerne spilte også to til populære poplåter: «Hello» og «All about that bass». I tillegg spilte de to tradisjonelle låter: «Spania» og «Napoleons Marsj».

På slutten av konserten var det felles avslutning med «Gammel jegermarsj».