Påskeåpent på Ørneheihytta

– Som vanlig vil vi ha salg av vafler, kaffe, kakao, teddy, te, saft, kvikk lunsj, appelsin, pølse med brød og lapskaus. Så det skal være noe for enhver smak, sier Ann Karin Davidsen.

Smørekoffert

Corner Sport har sponset hytta med en ny smørekoffert.

– Dermed vil det også være mulighet for å få smurt skiene sine om det skulle bære behov, sier hun.

Håper på soldager

– Vi håper at værvarselet stemmer og at vi får mange fine soldager i hytteveggen. Vi ønsker små og store velkommen opp til hytta, og at vi vertene får travle dager i påska, sier Davidsen.