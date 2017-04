Vil ha liv i bygda

Breivik bygdelag ble stiftet i 1902 og noen år senere, i 1928, ble det satt opp et bygdehus i bygda - et av mange forsamlingshus i Hadsel. Det ryktes at det var et bygdehus som var kjent for sine fester, men det er en annen historie.

Flere andre forsamlingshus er fremdeles i bruk. På Hadseløya passer frivillige på at det er liv i byggene på Taen, Ongstad og Lekang. Arbeideren på Melbu er også pusset og flikket og satt i stand av frivillige krefter.

Vi hadde tenk å male litt, men så tok det ene det andre.

Hjerte for bygget

En mørk januarkveld blir Vesteraalens Avis invitert ut til Breivik, der en liten gjeng har holdt på hver dag i 14 dager med å få lokalet litt finere.

Pussig nok er ingen i den lille dugnadsgjengen fra Breivik: Tove og Øyvind Pedersen har hytte i Vatndal men bor i Lappvik. Håkon Pedersen bor på Børøya. June Bergvik og Chris Johnsen bor på Stokmarknes, Roger og Astrid Bergvik bor i Bergvik og Bjarne Petter Bertinussen i Tømmervik.

Men alle har de et hjerte for bygget, og nå håper de at flere får øynene opp for huset på bygda.

Bort med 70-tallet

–Det har ikke vært gjort noe her siden 70-tallet, forteller de, og viser frem lyse vegger som har dekket over 40 år gammel dekor i brunt, grønt og rødt. Gangen skal snart få nytt gulv.

– Vi håper jo selvsagt at dette gjør det mer attraktivt til utleie. Bursdager, bryllup, barneselskap.. Vi har lyst på inntekter slik at vi kan få bygdelaget opp å gå igjen, sier de.

June Bergvik har selv planer om å legge sitt eget bryllup til huset, når hun gifter seg i nå i år.

–Det er alltid bruk for et forsamlingslokale, mener gjengen.

Ønsker seg benker

Hovedrommet har scene, plass til 70 til bords - og veldig høye vegger, som nå har skiftet kulør og blitt lyse. Til våren skal det settes opp rullestolrampe.

– Har det vært en stor jobb?

– Ja, mye mer enn vi trodde. Vi hadde tenk å male litt, men så tok det ene det andre.

Et stereoanlegg er blitt donert bygget av frivillige, og ut fra en teori om at man aldri har forspurt seg, bedyrer de at det er mer de trenger.

– Varmepumpe står på ønskelista. Og hvis noen har lyst til å hjelpe oss å få tak i benker til å ha utenfor, blir vi veldig takknemlige.

Gammel barnhage

Det har ikke bare vært fester i bygget. Tove Pedersen var selv med å starte opp barnehage i Breivik i 1983. Den var i drift i noen år, før barnetallet, som ellers i bygdene, begynte å gå ned igjen.

– Det var nok flere unger her på den tiden, men nå ser det ut til at det begynner å bli flere barnefamilier her ute. Det er bygd hus, og vi ser at det kommer folk flyttende.

Trenger ildsjeler

Breivik bygdeforening har i dag omlag 40 medlemmer, men har ligget i dvale i noen år, med minimal aktivitet. Dugnadsgjengen håper arbeidet med bygdehuset inspirerer til ny giv i laget.

–Det trengs noen ildsjeler.