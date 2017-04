Godt forhåndssalg

Lørdag 29. april er det duket for arenakonsert i Hurtigrutens Hus igjen, når Plumbo står på scenen.

Forhåndssalget er godt, forteller Heidi Karlsen på Hurtigrutens Hus.

Nøyaktig tall på antall solgte forhåndsbilletter hadde hun ikke klart, grunnet dataproblemer, men interessen har vært stor for å få med seg konserten med et drevent og rutinert liveband, kjent for festmusikk og god stemning.

Plass til 1000

Store deler av amfiet nede ryddes vekk, slik at det blir 700 ståplasser og god mulighet til å bevege seg foran scenen. I tillegg blir det 300 sitteplasser høyere opp, og med fullt hus blir det altså 1000 i salen.

Spellemannsvinnere

Plumbo er kjent for slagere som «Møkkamann», «Ola Nordmann», «Rådebank», og «Gi meg en Bayer».

Festrockerne vant Spellemann for årets hit i 2012 og har tidligere ligget 60 uker på VG-lista.