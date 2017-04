Melbo vant mot Stålbrott/Sortland2

Melbo vant 3 - 1 over Stålbrott/Sortland2 i lokaloppgjøret på Sandnes onsdag kveld.

– Adrian Pedersen ga Melbo ledelsen fem minutter ut i kampen. Målet kom etter et frispark, sier VOLs reporter Knut Ivar Aarstein.

Fem minutter etter pause utlignet Karl Christian Bakkan Karlsen for Stålbrott/Sortland2 på en fin volley.

– Gleden varte imidlertid ikke lenge, for to minutter senere sørget Kristoffer Ingebrigtsen Moss for ny ledelse til Melbo, sier Aarstein.

Mål på overtid

To minutter på overtid økte Melbo ledelsen.

– 3-1 kom etter en av mange fine enkeltprestasjoner av Adrian Pedersen, som var banens beste, sier Aarstein.

Han sier at kampen var preget av både sjenerende vind og at det er serieåpning.

– Det har vært mye dårlig spill og mange feilpasninger, sier Aarstein.

To røde kort

To minutter før pause fikk Stålbrott/Sortland2s unge Håkon Eilertsen direkte rødt kort etter ei farlig takling med strake føtter.

Midtveis ut i andreomgangen ble kampen på mange måter avgjort da både Marcus Burchardt og Melbos Ruben Tollefsen fikk gult kort etter knuffing. Burchard hadde kort fra før, og ble sendt av banen.

– De røde kortene var strengt dømt, sier Ståbrotts trener Bernt Ola Burchardt.

Fem gule

Dommer Stein-Viggo Standal fra Lødingen delte i tillegg ut fem gule kort i løpet av kampen.

Stålbrott/Sortland2s Marcus Burchardt og Sondre Nordgaard Meløe fikk gult kort. Det samme gjorde Melbos Adrian Pedersen, Ruben Tollefsen og Johannes Magnussen.