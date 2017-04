150 turnere til ungdomsstevne på Melbu i mai

– Vi har flere ganger tidligere snakket med flere om at man trenger et slikt ungdomsturnstevne. Dette fordi at vi ser at frafallet av ungdom fra sjuende klasse og oppover er stort. Det å få til slike stevner som kan være med å utvikle ungdommen, mener vi er rett vei å gå, sier Edvard Kristiansen Bjørk (9. Han og Marita Josefine Didriksen Olsen (16), Tine Bergli Oshaug (17) Mia Nicoline Didriksen Olsen (18) og Mathilde Reinsnes (16) skal arrangere ungdomsturnstevnet og de gleder seg stort.

– Det er på tide vi får til et slikt stevne, så vi gleder oss.

Forberedelser

I disse dager driver gruppa sammen med andre i Melbo Turnforening og forbereder stevnet. Forberedelsene er nøkkelen til suksess, mener arrangørene.

– Vi føler i alle fall at ungdommene trenger noe annet enn det de får på barneturnstevner. Diskotek og slike ting er kanskje litt for barnslig for ungdommen. Derfor har vi valgt en litt annen vei, forteller Mia Nicoline Didriksen.

Med bakgrunn i dette skal de arrangere workshops med trenere fra Trøndelag. Målet er at utøverne som kommer skal utvikle seg.

– Utvikling er nøkkelen her. Vi håper og tror at utøverne som kommer hit i mai kommer til å dra hjem som bedre turnere.

Show

Under stevnet vil det også arrangeres et show hvor de som har den beste opptredenen vinner.

– Her vil vi ha dommere som velger ut de som har det beste showet. Vinnerne vil bli premiert.

Det vil også arrangeres galla i løpet av helga.

Totalt kommer det 150 turnere fra ni klubber i Nordland. Frem 19. mai har arrangøren nok å henge fingrene in.

– Vi må sørge for at vi har fått overnatting til alle, at alt er klart med tanke på workshoppene og at vi har planlagt alt med måltider og det hele. Det blir spennende og vi gleder oss, sier arrangørene.