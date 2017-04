Fullt hus på åpningsdagen

Åpner Riceteria på Melbu i april/mai: Rice har butikker i Stuttgart, Odense og Hollywood - nå er det Melbu sin tur Interiør- og designmerket Rice har i dag butikker i Odense, Stuttgart og Hollywood. I april/mai er det tid for åpning av kjedens tredje butikk - på Melbu.

Interiør og designmerket Rice har fra før butikker i Odense, Stuttgard og Hollywood. Torsdag åpnet enda en i rekken - på Melbu. I tillegg til å selge fargerike og flotte varer har butikken en kafe med drikke, kaker og mat. Monica Marstein har drevet Tyrifryd i tre og et halvt år, men omprofilerer nå til Riceteria.

- Koselig dukkehus

Elisabeth Ongstad Johnsen, Annie Olsen og Wenche Ongstad besøkte butikken like etter åpningen.

- Det var som å komme inn i et koselig dukkehus. Lokalet er veldig fint, og menyen er litt annerledes. Vi er kjempefornøyd. Det blir godt med konkurranse her på Melbu. Dyvekes og Riceteria er to helt forskjellige plasser med ulikt innhold, så det vil gå kjempbra, sa Wenche Ongstad.

- Melbu støtter opp

Datteren Elisabeth Ongstad Johnsen er strålende fornøyd med enda et godt tilbud.

- Folk på Melbu er veldig flinke til å støtte opp. Vi vil at kafeene skal gå rundt, så da utnytter vi oss av tilbudene. Det er godt med en variasjon.

Marstein har jobbet knallhardt hele veien, og får skryt for sin innsats av leverandør Ditte Petersen.

Nå ønsker Marstein at også flere menn tar seg turen innom butikken.

- De må ikke være redd for å stikke innom.