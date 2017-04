Drillkorps fyller 50 i sommer

Det skal feires med stor fest.

– Det blir defilering i gatene, åpent mimreshow i Samfunnshuset med både tidligere og dagens drillere. Og ikke minst; det blir det en gedigen festaften for både nåværende og tidligere korpsmedlemmer og andre som har bidratt som støttespillere for korpset, skriver Melbu Drillkorps i en pressemelding.

– Det er kanskje ikke så mange som vet hvordan Melbu Drillkorps egentlig ble startet. Noen mener å vite at det ble startet etter at showkorpset Småbispan fra Trondheim besøkte Melbu i 1966. Småbispan var nok en stor inspirator, men vi kan røpe at det startet vel ett år før, med et feriebesøk, en drillstav, to venninner, og hun som ble Melbus ukronede drilldronning, Lillian Carstensen, skriver drillkorpset i pressemeldingen. De lover å fortelle hele historien under jubileet i juli.

I løpet av de 50 årene Melbu Drillkorps har vært aktive, har flere hundre drillere trommegutter, publikummere, foreldre og andre støttespillere fått med seg opplevelser i inn- og utland.