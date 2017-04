Melbo vant i ampert oppgjør

MILs motstandere med fire røde på to kamper: - Vet ikke hva vi gjør for å provosere dem På to kamper har Melbo ILs motstandere fått totalt fire røde kort. - Jeg vet ikke hva vi gjør som får motstanderne så ut av balanse, sier trener Thomas Rønning.

Kampen er slutt. MIL vant 2-0 på en middels dag. I første var de heldig som gikk til pause på 0-0. I andre reiste de seg og vinner fortjent. Skånland ødelegger for seg selv med noen idiotiske røde kort. Vi takker for følget. Vi kommer tilbake med reaksjoner litt senere.

93 min. Skånland bytter inn keeper Odd Erlend Pettersen og tar ut en utespiller.

93 min. Nytt rødt kort. Denne gangen til en illsint keeper Marius Sandnes. Keeperen legger seg ned etter det han mener er en dytt, spreller som en sprellemann og virker å være i voldsomme smerter. Så spretter han opp og dytter en MIL-spiller. Dermed blir et tiltenkt gult kort et rødt. Skånland redusert til ti mann. På vei ut går Sandnes nesten til angrep på flere MIL-spillere og må tas hånd om av assistentdommer.

92 min. Johannes Magnussen på nesten blankt mål. Han smeller til og ballen flyr meter over og til side for mål.

92 min. Vi er på overtid og det er ampert utpå her. Mange diskusjoner, etterslenger og ufin stemninig.

87 min. MÅÅÅL. 2-0 Straffen setter han iskaldt i mål. Dermed skal seieren være sikret for MIL.

86 min. Straffe til MIL etter at Adrian Pedersen blir tatt i feltet.

84 min. Spillerbytte på MIL. Einar Hansson ut Mareno Johanson inn.

84 min. Annulert skåring for Skånland etter frispark. Spilleren som satte ballen i mål etter retur fra keeper Brun sto i offside.

83 min. Gult kort til MILs Erlend Robertsen.

83 min. Skånland er best utpå her nå. MIL litt tilbake til samme synder som i første med litt for mye direkte spill.

72 min. Andreas Berg inn for Marius Jakobsen hos Skånland.

72 min. Paradoksalt nok har Skånland hatt ballen mest etter at de ble redusert til ti mann.

69 min. RØDT KORT. Lasse Pedersen hos Skånland får rødt kort. Han er først i en duell med Thomas Rønning som fører til frispark. Så ser det ut som munnbruk i tillegg til en dytt av Rønning etterpå fører til direkte rødt kort. Dramatikk på Havfisk Stadion.

66 min. MÅÅÅÅL. 1-0 Yngve Steinum. Corner til hjemmelaget. Inne i feltet RUVER Yngve Steinum som header inn 1-0 til hjemmelaget.

60 min. Igjen er Skånland gjennom, denne gangen med Marius Jakobsen. Han skyter fra skrått hold, Brun er nede og redder.

58 min. Skånland gjennom, men Martin Brun snappet flott.

53 min. MIL har fått mer muskler på midten og det merkes. Mer ballinnehav og mer kontroll på Skånland så langt i andre omgang.

45 min. 2. omgang er igang. Thomas Rønning har byttet seg selv inn. Ut er gått Sebastian Karlsen. MIL har flyttet Edgars Butlers opp på midten og skjøvet Johannes Magnussen ut på høyre back.

Pause på stillingen 0-0. Oppsummert har Skånland kanskje vært det beste laget. MIL sliter med å skape noe og få etablert noe spill.

45 min. Trippelsjanse til bortelaget. To gode redninger av keeper Bruun fr siste sjanse settes over mål.

44 min. Skudd fra Skånland på frispark, like utenfor.

44 min. Gult kort til MILs Adrian Pedersen for munnbruk.

38 min. Redning på strek fra MIL etter corner.

36 min. Ny stor sjanse til MIL. Denne gangen legger Pedersen inn. Han finner Kristoffer Moss vakkert inne i feltet. Han avslutter utafor under press.

27 min. Kampens største sjanse. Adrian Pedersen dribler seg inn i feltet, skyter, men keeper får slått ut til innkast. Innkastet plukkes av keeper.

25 min. Skånland best i denne perioden av kampen. De står godt etter og hjemmelaget har kun kontringer å skryte av akkurat nå.

17 min. Move along here, nothing to see here, som politimannen i Simpson sier. MIL hadde en halvsjanse med Kristoffer Moss etter 13 minutter. Det er det nærmeste hjemmelaget har vært skåring.

11 min. Stor sjanse til bortelaget, men skuddet fra skrått hold stryker like utenfor.

10 min. Melbo spiller veldig direkte og det fører til at spillet bølger mye frem og tilbake. Ingen sjanser til noen av lagene så langt.

5 min. Rolig start uten noen sjanser.

0 min. Kampen er igang.

0 min. Lagene er på tur på banen i strålende solskinn. I dag vil jeg, Espen Mowinckel Pettersson gi dere de viktigste hendelsene fra kampen på Havfisk Stadion.

Melbo gikk seirende ut av sesongpremieren mot Stålbrott/Sortland forrige uke. Lørdag ettermiddag venter sesongens andre kamp mot Skånland - et lag som spilte uavgjort 1-1 hjemme mot Landsås i første serierunde.

Kampfakta:

4. divisjon herrer lørdag 29. april klokken 16:00

Havfisk Stadion, Melbu

Dommere: Knut Børre Walquist (Hoveddommer), Geir Pedersen (Assistent), Ole Ragnar Jansen Knutsen (assistent).

Mål: 1-0 Yngve Grøm Steimum (66), 2-0 Adrian Pedersen str (87).

Røde kort: Lasse Pedersen og Marius Sandnes, Skånland.

Lagoppstilling Melbo IL:

Martin Brun - Edgars Butlers, Johannes Magnussen, Yngve Steinum, Alexander Christensen - Einar Hansson, Erlend Robertsen, Kristoffer Moss, Sebastian Karlsen, Adrian Pederse - Alexander Reinholtsen.

3 poengsbørsen

3 poeng: Martin Brun

2 poeng: Adrian Pedersen

1 poeng: Yngve Grøm Steinum