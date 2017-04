Haraball i Hurtigrutens Hus

Foran omlag 350 publikummere kom Plumbo på scena som norges ubestridte harry-rockere, og det helt uten sjenanse for at de er nettopp det.

På det som for anledninga var en intim arena i Hurtigrutens Hus spilte Plumbo alle sine slagere til publikums store glede.

De drøye to timene konserten varte var spekket av låter som for mange er kjære, men for andre landeplager.

En ting skal de ha, de lagde et voldsomt liv og festen er nok knapt over ennå.

Nytt konsept

For kulturhussjef Ketil Johnsen var publikumsoppmøtet gledelig.

- Dette er veldig bra oppmøte. Vi er kjempefornøyde, sier han og røper at de med Plumbo lanserte et nytt konsept.

- Vi har hatt Trinity som spilte før konserten og de vil også spille etter konserten. Dermed er det ikke slik at folk må gå hjem etter konserten. De kan være igjen her og høre på god musikk utover natta, sier han.

Vanligvis drar de som ønsker å fortsette festen til Rødbrygga. Johnsen sier at han ønsker at Hurtigrutens Hus blir en supplement til andre utesteder når det arrangeres konserter.

- Jeg tror både vi og Rødbrygga for eksempel får masse folk også etter konserten. Det er nok til alle. Dette har jeg kjempetroa på, sier Johnsen.