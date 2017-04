Kvæl tok EM-sølv

Tre utøvere fra Sortland og Hadsel har i helga deltatt i EM i taekwondo i Liverpool.

Søndag sørget Ken-Thomas Kvæl fra Hadsel for at det kommer en EM-medalje med hjem til Vesterålen.

I finale med tsjekker

Kvæl tok seg videre til finale i knusing i veteranklassen lørdag, som én av to nordmenn. I søndagens finale ble det kamp om gullet mot en tjekkisk utøver.

– Det gikk over alle forventninger. Av godt over 20 deltakere gikk 12 videre til finalen. Her ble det uavgjort i toppen mellom meg og den tsjekkiske utøveren. Etter fire ekstrateknikker viste han seg som den beste av oss og det endte med sølv til meg, forteller Kvæl til VOL.

Kvæl knuste seg videre Ken Thomas Kvæl fra Hadsel taekwondo-klubb kvalifiserte seg lørdag til finale i knusin i EM i Liverpool.

Satser videre mot NM

Søndag stilte også Kvæl til landskamp. Etter å ha slått ut Sverige i åttendedelsfinalen, ble det stopp mot England i kvartfinalen.

– Jeg er noen blåmerker og erfaringer rikere, og har jeg fått svar på mange av spørsmålene jeg reiste til EM for å finne ut av. Nå gjelder det å ta med erfaringene herfra og starte satsingen mot NNM i Bodø i oktober og NM i Molde i november med resten av Team Hadsel, oppsummerer Kvæl fornøyd.

EM i taekwon-do i Liverpool: Vesterålinger med god innsats i EM Tre vesterålinger har i dag startet sin deltakelse i EM i taekwon-do i Liverpool.

Fra Vesterålen deltok også Vida Finnesen og pappa Kjell-Arne Finnesen fra Sortland Taekwond-do klubb. Vida var eneste juniorutøver, og leverte en knallprestasjon da hun gikk videre til fjerde runde i mønster i en klasse med veldig høyt nivå. I kvartfinalen ble motstanden fra en russisk utøver for tøff, men hun leverte likevel sitt beste mesterskap. Kjell-Arne kvalifiserte seg ikke til finalerundene.