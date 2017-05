Fylkets eldste avis er 125 år i dag

Vesteraalens Avis i Hadsel kom med sin aller første utgave 5. mai 1892, noe som gjør den til den aller eldste avisen i Nordland.

– Det er få aviser i Norge som har like lang avishistorie som Vesteraalens Avis, og dersom avisen fortsetter å utvikle seg i takt med tiden, kan den godt feire 250-årsjubileum om 125 år, sier redaktør Geir Bjørn Nilsen.

– Hvordan skal jubileet feires?

– Det vil bli noen markeringer gjennom året. I dag reiser vi ut med marsipankake til noen av våre trofaste lesere.

Mye god avishistorie

Nilsen peker på at det er mye god avishistorie knyttet til Vesteraalens Avis.

– Ett eksempel på dette er Nanna With, som i 1905 ble landets første kvinnelige redaktør. Senere satte Margot Notø Vik dype spor etter seg. Hun var redaktør i 16 år, og kommer stadig med nyttige innspill til avisredaksjonen, sier Nilsen.

Notø Vik jobbet i VA fra 1951 til 1991, og leverer fortsatt stoff til avisen.

– Ser jeg feil på trykk, er jeg på hugget og ringer, sier Notø Vik til VOL og ler.

Da hun begynte i VA var prosessen med å lage avis langt med omstendelig og tidkrevende enn i dag. I 1951 gikk man fra fire til åtte sider, og over til tabloidformat. Siden den gang har det vært en rivende utvikling i avisproduksjonen, og i dag tar det bare noen minutter å trykke hele opplaget til VA på trykkeriet i Harstad.

Mer åpenhet

Men også på innholdssiden har mye skjedd, mener Notø Vik.

– Samfunnet har forandret seg og det vil avspeile seg i enhver avis. Det har blitt mer åpent, og mer kommer frem i lyset. Vi har fått en lov om offentlighet i forvaltningen, og det er ikke så lett for politikere å skjule ting. Før var også folk langt mer redd for at navnet deres skulle være nevnt i avisen. De hadde nærmest angst for å komme på trykk. I dag ber folk nesten selv om å få komme i avisen, sier den tidligere VA-redaktøren.

– Hva har Vesteraalens Avis betydd for Hadsel og Vesterålen?

– Et hvert distrikt som ikke har en god lokalavis er et fattig distrikt, sier Notø Vik.