- Minibank mangler universell utforming

Dette er den eneste minibanken i Hadsel kommune, og når Sparebank 1 NN foretar en modernisering og nyetablering av minibanken, var det forventet en gjennomtenkt nyetablering når det gjelder universell utforming, skriver rådet i et brev til banken. Medlemmer av rådet har testet banken og funnet ut at den er lite tilgjengelig både for barnevogner og for elektriske rullestoler.

– Vi setter pris på henvendelsen, og tar den på største alvor. Banken vil forsøke å få til en bedre løsning, og vil i mellomtiden være påpasselige med at folk får hjelp, sier Astrid Enoksen Stenvoll i banken.