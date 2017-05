Se Sandbergs møte med fiskerne direkte på VOL

Det er Melbu og Omegn Lokalutvalg som står for arrangementet som skjer på Melbu skole.

– Mitt håp er at vi under dette møtet kan ha en faktabasert diskusjon. Her vil jeg redegjøre for hvorfor regjeringens forslag om å fjerne pliktene vil styrke Nord-Norge. Det er bred enighet om at vi har et pliktsystem som ikke gagner Nord-Norge. Regjeringens forslag vil tjene kystsamfunnene bedre enn pliktene har gjort, sier Sandberg i en pressemelding.

Fiskeriministeren ønsker også å arrangere folkemøter i Hammerfest og Vardø.

– Regjeringen vil ha trygge arbeidsplasser i denne næringen. Da trenger vi en lønnsom sjømatindustri, og det vil våre forslag bidra til. Jeg har respekt for at ikke alle er enige i dette, men jeg håper at vi gjennom folkemøtet kan få alle fakta på bordet. Og jeg håper så mange mulig møter opp for å diskutere denne viktige saken, sa Sandberg i ei pressemelding i forkant av møtet.

Møtet starter 1830.