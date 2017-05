Inviterer til møte om Hadselfjordtunnel

Arbeidet med Hadselfjordtunellen går fremover: - Vil ha utredning klar i 2017 Prosjektleder for tunell under Hadselfjorden, Nils Petter Rusånes sier at utredning med anbefaling skal være ferdig i løpet av neste år. Og da skal de se på flere alternativer, både tunnel og bru.

Totalt vil sju ordførere være til stede på møtet, som foregår i Svolvær. I tillegg deltar fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

Dette opplyser Statens Vegvesen i ei pressemelding.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en konseptvalgutredning (KVU) om kryssing av Hadselfjorden.

Utredningsarbeidet utføres i samarbeid med Avinor og Kystverket, og i tett dialog med Nordland fylkeskommune og kommunene i Lofoten og Vesterålen. I tillegg har det vært møter med næringsliv, organisasjoner og andre sentrale transportbrukere.

Les mer konseptvalgutredningen her.

- Vi har særlig jobbet med å kartlegge behov, og dette er noe av det vi ønsker å få tilbakemeldinger på nå, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Han understreker at utredningen om Hadselfjorden er mer omfattende enn tilsvarende utredninger, ved at den skal legge stor vekt på samfunnsmessige virkninger av de ulike alternativene både for Lofoten og Vesterålen. Konsekvenser for sykehus, lufthavner, utdanningstilbud og næringsliv blir en del av utredningen. For å belyse disse temaene, vil Statens vegvesen engasjere ekstern konsulent, i tillegg til utredningene som gjøres av etatens egne fagfolk.