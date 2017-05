45 min Og der var det pause. Leknes startet kampen klart best. Særlig utmerket Aleksander Iversen på bortelaget seg med teknisk og smålekkert spill. Ved flere anledninger klarte han å få med seg ballen opp gang til innlegg på gang og skapte mye hodebry for hjemmelaget

Hjemmelaget kom mer inn i kampen ut over i omgangen. De hadd færre sjanser enn Leknes, men klarte i motsetning til dem å score mål. Således er ledelsen fortjent.

38 min: Leknes alene med keeper, men avblåst for offside. Leknesspillerne er frustrerte.

23 min: MÅL: 2-0 til Stålbrott. Ingar Nicolaysen puttet målet etter svakt forsvarspill fra gjestene.

21 min: MÅL: 1-0 til Stålbrott. Målet ble scoret etter et frispark av Sondre Meløe.

20 min: Frispark for hjemmelaget, etter felling et stykke utenfor 16-meteren. Ble ingenting. Stadig mer spill foran Leknes-målet nå

16 min: Stålbott/Sortland 2 spilte seg til en sjanse, men ballen endte utenfor mål. Utkast fra keeper.

12 min: Nære på for Leknes. Det ble ny corner, men endte med skudd utenfor mål. To minutter sener får gjestene enda en corner. Ballen går inn i feltet og det blir avfyrt et hardt skudd midt på keeper.

7 min: Leknes kom til skudd, keeper reddet. Corner som ikke ble noen sjanser av. Rett etterpå var keeper på Stålbrott /Sortland 2 på ballen. Det har vært sjanser begge veier. Helt åpen kamp så langt.

5 min: Kampen i gang kl. 1915. 0-0 etter fem minutter. Ingen store sjanser. Leknes har utfordret hjemmelaget flere ganger, men har ikke vært farlig frempå.