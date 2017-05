Stålbrott slo Leknes komfortabelt 3-1 på hjemmebane fredag kveld.

89 min: Kampen er straks over og det virker som om spillerne bare venter på at dommeren skal blåse av.

87 min: Gult kort til Stålbrott-spiller.

86 min: Stålbrott kontrer i full fart mot Leknes-målet, men angrepet blir for upresist.

85 min: Nå presser Leknes voldsomt på. De fikk to cornere på rappen, som det heller ikke ble noe av.

84 min: Nå bølger spillet frem og tilbake. Leknes smeller et skudd utenfor etter en flott enkeltprestasjon. Like etter får Stålbrott en mulighet, som ikke ender i noe som helst.

83 min: Corner til Leknes, men headingen går utenfor.

80 min: Kampen går inn i sin siste fase. Nå er det mye slurv og upresise pasninger fra begge lag. Til tider er faktisk ballen mer utenfor banen enn den er på den.

77 min: Begge lag har vært frempå de siste minuttene og er åpenbart interessert i score enda flere mål. Leknes har fortsatt et lite håp om å score i alle fall et mål til.

75 min: MÅL: Leknes reduserte til 1-3.

67 min: Corner til Leksnes. Et flott brassespark blir avfyrt fra kloss hold, men det ballen gikk ikke i mål.

60 min: Levin Kristoffersen på Stålbrott får gult kort.

59 min: Marius Andreassen er alene med Lekneskeeperen, men skyter rett på ham.

55 min: MÅL: 3-0 til Stålbrott. Keeperen roter utenfor 16-meter og klarer ikke avklare. Stålbrott kunne derfor plassere ballen enkelt i mål ved Henning Johansen. Sondre Meløe gjorde forarbeidet og serverte en nydelig passning som nærmest kunne ekspederes i mål.

45 min Og der var det pause. Leknes startet kampen klart best. Særlig utmerket Aleksander Iversen på bortelaget seg med teknisk og smålekkert spill. Ved flere anledninger klarte han å få med seg ballen opp på banen hvor han slo uttallige innlegg og ellers skapte mye hodebry for hjemmelaget

Hjemmelaget kom mer inn i kampen ut over i omgangen. De hadd færre sjanser enn Leknes, men klarte i motsetning til dem å score mål. Således er ledelsen fortjent.

38 min: Leknes alene med keeper, men avblåst for offside. Leknesspillerne er frustrerte.

23 min: MÅL: 2-0 til Stålbrott. Ingar Nicolaysen puttet målet etter svakt forsvarspill fra gjestene.

21 min: MÅL: 1-0 til Stålbrott. Målet ble scoret etter et frispark av Sondre Meløe.

20 min: Frispark for hjemmelaget, etter felling et stykke utenfor 16-meteren. Ble ingenting. Stadig mer spill foran Leknes-målet nå

16 min: Stålbott/Sortland 2 spilte seg til en sjanse, men ballen endte utenfor mål. Utkast fra keeper.

12 min: Nære på for Leknes. Det ble ny corner, men endte med skudd utenfor mål. To minutter sener får gjestene enda en corner. Ballen går inn i feltet og det blir avfyrt et hardt skudd midt på keeper.

7 min: Leknes kom til skudd, keeper reddet. Corner som ikke ble noen sjanser av. Rett etterpå var keeper på Stålbrott /Sortland 2 på ballen. Det har vært sjanser begge veier. Helt åpen kamp så langt.

5 min: Kampen i gang kl. 1915. 0-0 etter fem minutter. Ingen store sjanser. Leknes har utfordret hjemmelaget flere ganger, men har ikke vært farlig frempå.