Oppfordrer til generell aktsomhet i Trollfjorden

22. august i fjor raste en steinblokk på om lag 15 kubikkmeter ut i Trollfjorden. Den om lag fem meter brede blokka raste ut fra 50-60 meter oppe i fjellsiden, før det skled ned i sjøen og skapte en større bølge.

Kystverket satte i gang undersøkelser for å kartlegge rasfaren. Statens vegvesen stilte med geologer, og det ble gjennomført en omfattende befaring to dager etter raset.

Les også: Blokk på 15 kubikkmeter raste ut i Trollfjorden

Innseilingsleden til Trollfjorden i Hadsel kommune i Nordlander en viktig biled med stor sesongmessig trafikk av ulike typer fartøy fra cruiseskip og hurtigrute til kajakk og småbåter.

To rapporter

Noen dager etter befaringen var vurderingen at steinspranget var ferdig og at ingen utfall forventes i løpet av de neste to årene.

Befaringen har så resultert i en rapport for området hvor steinspranget gikk og en rapport for vurdering av nordre og søndre fjellside i fjorden. Det opplyser Kystverket i en pressemelding fredag.

I skredfarevurderingen fremkommer det blant annet at: «Generelt er den mest hyppige steinsprangsesongen om våren med snøsmelting og gjentatte fryse-tinesykluser og om høsten med mye regnnedbør og temperaturer som svinger rundt frysepunktet. Om sommeren med flere uker sammenhengende tørke, kan man også opplevede økt hyppighet med steinsprang».

– Vis aktsomhet

Sannsynligheten for treff av steinsprang vurderes som liten, men det vil kunne oppleves som skremmende å være i området dersom det skulle gå steinsprang.

– Det anbefales at ferdsel i sjøen skjer utenfor området som er markert som aktsomhetsområde for snø- og steinskred og da helst i søndre halvdel jf. figur 1 i vedlegg 1 i rapport datert 17.03.17, sier Kystverket i pressemeldingen (se bilde øverst i saken).

– Vi oppfordrer alle til å vise aktsomhet i Trollfjorden og da spesielt vår/høst og i perioder med mye nedbør eller tørke, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.

Kystverket vil iverksette noen tiltak som følge av hendelsene og rapportene. Det ene er å etablere farvannsskilt ved innseilingen til fjorden, som opplyser om rasfaren. Aktører som benytter området vil informeres om rapporten. De skal også kontakte NVE, samt undersøke muligheten for opplysning om rasfare, i sjøkart.