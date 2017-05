Søker lokale skuespillere

Deadline Media skal lage en helt ny barnefilm i Vesterålen, og søker skuespillere mellom 9 og 11 år.

Innspilling av filmen som foreløpig har fått tittelen “Hermann” skal foregå til sommeren, men alle skuespillerne skal plukkes ut i god tid før innspilling, forteller filmteamet i en pressemelding.

Audition

Jenter og gutter i rette alder kan melde seg på med navn, hjemsted, alder og bilde til produsent Therese Eliassen.

Etter hvert som påmeldinger begynner å samle seg opp kommer rundt i distriktet for å holde audition. Det er ingen krav om erfaring fra før, heter det i pressemeldingen.

- Vi gleder oss veldig til å finne skuespillerne. Det er en av de morsomste jobbene å endelig se ansiktene til de som kun har eksistert på papiret til nå, forteller regissør Tord Theodor Olsen som opprinnelig kommer fra Melbu.

Trenger sju tobeinte

De trenger til sammen 7 mennesker, fire kuer og en stor kanin. Neders i saken finner du beskrivelse av de ulike rollene. I første omgang etterlyses de viktigste rollene. Men det er mange roller, og mange barn vil få muligheten.

- Forrige runde hadde skuespillerne det veldig moro både før under og etter innspilling, så dette er en kjempestor mulighet for å gjøre noe virkelig spennende, oppfordrer melbuværingen.

Dette er andre gangen regissøren produserer kortfilm for barn. Filmen skal stå ferdig til høsten og lanseres til kommende vinter. Den første barnefilmen heter St.Elliot og er nå ute i distribusjon.

Trygt på hjemmebane

- Det er jo en utrolig morsom jobb å lage film, og når det er for barn blir det ekstra moro. Da kan man tulle litt og lage morsomme scener som barna liker å se. Det kiler jo også litt i magen når jeg tenker på at jeg skal hjem å lage film på samme sted som mine første filmopptak ble gjort. Det føles veldig trygt og fint å komme på hjemmebane, forteller han.

Historien handler om Hermann på 10 år som er på sommerbesøk hos bestefar og bestemor og oppdraget for sommeren er å imponere nabojenta Pia. Dessverre ser hun ut til å like Simen, en annen gutt i bygda. I desperasjonens navn får Hermann hjelp av bestefars gamle triks fra da han var på jakt etter bestemor. Problemet er at knepene er en smule gammeldags og viser seg å lede Hermann opp i mange både flaue og morsomme situasjoner.

Vesterålen

Filmen er støttet av nord-norsk filmsenter, på samme måte som deres forrige film St.Elliot var.

Størstedelen av teamet som skal brukes i filmen skal komme fra Vesterålen, og filmen er en del av satsningen mot rekrutteringen av unge filmskapere.

- Jeg tror de som deler ut penger til prosjekter i Nord-Norge liker at vi tar tak i våre egne norske verdier og lager film som kan være til underholdning for barn. Jeg mener det er utrolig viktig at vi gir barn et alternativ til det fremmede innholdet som kommer fra utlandet. Det er i tillegg fint å bruke unge vesterålinger i produksjonen og gi dem motivasjonen til å lage film, sier Olsen

Her er de ulike rollene som etterlyses:

Hermann, 9-11 år

Hermann er en litt veslevoksen gutt som åpenbart har vært mye sammen med bestefar. Han snakker litt som han og bruker voksne utrykk og en selvsikker stemme. Det eneste Hermann ikke er så selvsikker på, er hva Pia mener om han. Hermann er en eventyrer som finner må mye sprell. For eksempel å hoppe ned fra låvetaket i en egenprodusert fallskjerm. Hermann ser ut som en helt vanlig 10-åring. Vi ser etter barn mellom 9-11 år, men det viktigste er at han ser ut som en 10-åring.

Bestefar (65-75)

Bestefar er en ganske typisk eldre mann med livet godt i minne. Han er ganske bedreviter når det kommer til damer, og oppfører seg som om han vet oppskriften i livet. Bestefar er litt barnslig og liker å være en del av Hermanns liv når han er på besøk. Han er også smart og er flink til å si de riktige tingene når Hermann er lei seg. For det Hermann først ikke vet, er at bestefar hadde akkurat den samme utfordringen da han skulle kapre hjertet til bestemor. Bestefar er rask på foten og i god form.

Pia, 9-11 år

Pia er en litt stille jente, som ikke helt har fått øynene opp for gutter. Hun ser mest på dem som gode venner, og når Simen og Hermann begynner å konkurrere om oppmerksomheten hennes, forstår ikke hun helt hvorfor. Pia er en søt jente med langt hår og store øyner, men hva som regnes som søt er helt opp til en hver å bedømme. Også her leter vi etter noen som ser ut til å være rundt 9-10 år.

Simen, 9-11 år

Simen har nettopp flyttet til bygda og har blitt kjent med Pia før Hermann kom på sommerbesøk. Simen er en smart kar som gjennomskuer Hermanns triks og gjør ting vanskelig for han. Han er litt slu, men ikke slem. Han er også opptatt av oppmerksomheten til Pia, som han helst ønsker for seg selv. Hvordan ser en lur gutt ut? Det lurer vi også på. Så kom på auditon.

Bestemor (65-75)

Bestemor er vel den eneste i historien som skjønner hvordan ting henger sammen. Til tross for det virker det som hun har gitt helt opp å forklare bestefar det. Hun rister på hodet av de tåpelige påfunnene til guttene og blir den som setter de på plass til slutt. Bestemor synes det er litt morsomt også, så hun lar de gå i noen feller før hun involverer seg. Bestemor er snill og god, litt vondt i ryggen, men eller fin form.

Bob-Kåre

Hermanns beste venn på gården er kaninen Bob-Kåre. Han bør være så stor som mulig.