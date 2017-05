18 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot

I en dom i Vesterålen tingrett sto mannen i 40-årene tiltalt for brudd på Bokføringsloven.

Mannen drev fra 2014-2015 et foretak i Hadsel. I denne perioden unnlot han å føre regnskap for bedriften.

Mannen var daglig leder i bedriften og i retten tilsto han alle forholdene i tiltalen.

I dommen bemerker retten at virksomheten var beskjeden i omfang og at straffen på bakgrunn av de faktiske forhold og tilståelsen ble satt til betinget fengsel i 18 dager med to års prøvetid. Mannen ble også idømt en bot på 20.000 kroner.

Dommen ble vedtatt på stedet.

VOL har vært i kontakt med mannen som ikke ønsker å stå frem med saken, men sier at han er glad saken nå er ute av verden.