Brannvesenet med sanering i Verkstedbakken

Nytt «ansikt» for Stokmarknes - Vi regner med byggestart for boligkomplekset Verkstedbakken allerede i høst, sier Arnulv Steinsvik i Steinsvik Hus.

Brannvesenet i Hadsel rykket ut til boligprosjektet Verkstedbakken rundt 12:30 onsdag formiddag.

Her hadde entreprenør støtt på et oljelag under graving. Dermed måtte branvesenet på pletten med oljelense for å legge ut i Børøysundet, slik at olje ikke skulle lekke ut.

Arbeidet skal så igang med å fjerne oljen fra stedet.