Ulvøyløpet utsettes til august

Ulvøyløpet var i utgangspunktet planlagt å gjennomføres om knappe to uker. Nå utsettes løpet til 27.august.

– På grunn av mye snø i marka og sen vår, har vi i dag tatt en beslutning om å utsette Ulvøyløpet. Vi ønsker at dette skal være et arrangement for folk flest, der de kan kose seg med en tur over fjellet fra Stokmarknes til Melbu. Slik det ser ut nå, kommer det til å bli mye gjørme og vått, og mange steder fremdeles snø på den planlagte datoen. Vi ser frem til en mye triveligere gjennomføring til høsten, skriver arrangørene på sin Facebook-side.

12. mars ble Ulvøyrennet på ski arrangert, og med tiden vil Ulvøytråkket på sykkel gå av stabelen. Til sammen utgjør disse tre konkurransene Ulvøytrippelen. Det vil bli kåret vinnere i hver konkurranse, men også sammenlagt.