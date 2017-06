Ny uavgjort for Melbo

Medkila – Melbo: Poengdeling i amper kamp Det ble uavgjort 1-1 mellom Medkila og Melbo i 4. divisjon fredag kveld. Det ble en amper kamp, der to spillere ble utvist.

Grovfjord-MIL 2-2: Fredag spilte MIL 1-1 borte mot Medkila. Mandag var det duket for ny bortekamp, denne gangen mot Grovfjord.

Etter en første omgang der MIL var det beste laget, sto det 0-0 til pause. Etter pause kom målene.

Desverre var det hjemmelaget som skårte først etter et hjørnespark.

Melbo IL kom imidlertid tilbake i kampen etter skåring av midtstopper Yngve Grøm Steinum.

Grovfjord økte ledelsen litt senere i omgangen før Ruben Kristian Tollefsen utlignet like før slutt slik at det til slutt ble poengdeling for MIL.

MIL-trener Thomas Rønning var skuffet etter kampen.

– Det er skuffende at vi ikke tar tre poeng, men vi presterer ikke godt nok og flere spillere må gå i seg selv.

Treneren mener at det var flere forhold som virket inn på resultatet.

– Jeg vil egentlig ikke skylde på noe, men det er flere ting som preger kampen. For det første så er det en potetåker vi spiller på. En forferdelig bane rett og slett som det ikke går an å spille fotball på. Grovfjord spiller på lange baller og duellspill og vinner mye på det på en slik bane.

Før kampen slet MIL med ti spillere ute med skade. Den situasjonen ble ikke bedre i dag.

For allerede i første omgang måtte tre spillere byttes ut med skade. Mikyas Abey, Einar Haugerud Pettersen og Elias Lockert ble alle skadet og er usikre foran helgas kamp mot Leknes.

– Det er ikke ideelt. Vi har mange skader nå og det sliter på troppen og laget.

Han prøver imidlertid å se positivt på det.

– Vi får inn Markus Kjærvik og Andreas Pettersen tidlig i kampen. Det positive for dem at de får spilletid. Slik det ser ut nå må vi stole på unggutta fremover.

MIL klatrer til en 2. plass på tabellen etter poenget.

Neste kamp er på hjemmebane førstkommende lørdag mot topplaget Leknes.

– Vi må ha troa på seier. Vi skal klare å stille et slagkraftig lag som skal klare å vinne den kampen, sier Rønning.