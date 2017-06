Klar for fest under fjellet

I fjor var ikke værgudene på arrangørenes side, men håpet er at det blir strålende forhold til helga. 16. til 18. juni arrangeres "Under Strøna" for niende gang i de naturskjønne omgivelsene på Austvågøy.

Veterankjøretøy og marked

"Under Strøna" starter allerede fredag ettermiddag, når nostalgicampen åpner og de første veterankjøretøyene finner veien til Bømyra.

Lørdag er hoveddagen, med offisiell åpning. Veterankjøretøyene samler seg og kjører kortesje, og festivalmarkedet åpner. Utstillerne kommer fra fjern og nær, og byr på et vidt spekter varer, fra lefser og strikk til sølvsmykker.

- Det er alltid godt innhold på markedet, sier Gunnhild Valsnes og Christin Nilsen.

Arrangørene oppfordrer folk til å kle seg i gammel stil.

Det blir også levende musikk, kakebakekonkurranse og annen underholdning, og en rekke aktiviteter for barna. På kvelden er det fest på lokalet.

På søndagen avsluttes « Under Strøna» med rømmegrøt, trekking av lodd og kakerester.

- Alt foregår på stranda. Mange legger ferien til denne helga slik at de kan få med seg «Under Strøna», sier Valsnes.

En stor dugnad

Arrangørene forteller at et av målene med festivalen har vært å få løftet frem alt Strandlandet har å by på.

- Vi er ikke så mye folk, men vi har mange forskjellige lag og foreninger.

For å få til "Under Strøna", er alle i sving.

- Det er fantastisk å være med på å lage « Under Strøna». Vi når både barn og voksne. Alle bidrar, enten om det er å bake kake, selge eller kjøpe. Alle er med. Det gjør at alle har et eierskap til det.

