Melbo leder 3-0

91: Og der var det over. Melbo vinner dermed en solid 3-0 seier.

90 min: Melbu prøver seg, men kommer ikke til avslutning.

88 min: Melbo håper på flere mål: Nydelig samarbeid Kristian Dahl og Adrian Pedersen - sistnevnte lobbet over keeper men ble akkurat litt for høytBallen rett over mål. Lekkert spill.

86 min: MÅL: 3-0: Adrian Pedersen og Johnny stikholmen stormer opp, Adrian gjør forarbeidet og måltyv stikholmen putter ballen i mål.

83 min: Nå er det svært høy temperatur på banen.

82 min: Hele Melbu ligger på egen banehalvdel mens Leknes triller ball.Melbu angriper men Leknes vinner ballen rask tilbake.

80 min: Johnny forsøker langskudd. Går langt utenforLeknes skyter utenfor etter å vært nærmest alene med keeper. Adrian Pedersen får gult kort etter ei felling midt på banen.

75 min: Snart tretti minutter. Leknes er begynt å stresse litt.Leknes spiller seg til corner

66 min: Raskt angrep fra Leknes i en eller litt rolig periode. Leknes har ikke gitt seg. Ingen av lagene klarer holde på ballen, mye frem og tilbake

57 min: Mikyas Abey ut med skade etter duell. Einar Hansson settes inn. Samtidig bytter Torjus med Johnny stikholmen.

56 min: Kjempepasning av Aleksander Reinholdsen, inn i bakrommet til Torjus som somler bort sjansen.

55 min: Frispark til Leknes, gult kort til Geir Bjørsvik fra Melbo. Erlend robertsen går av banen med noe som ser ut som strekk.Kristian Dahl kommer inn. Kristian spillet første kamp for mil på lenge etter å ha bodd i Tromsø.

48 min: Erlend robertsen til Torjus, men det ble ikke godt nok. Melbu har spillet nå. Dårlig utspill fra Leknes-keeper, Erlend får ballen, felles stygt. Leknes får nok et gult kort. Frispark til Melbu fra ca tretti meter, i hendene på keeper.

46 min: Andreomgang har startet. Ruben Tollefsen tok med seg ballen inn foran Leknes-målet.

Hjemmelaget startet svakt, tapte duellene, spillerne fant ikke hverandre. Etter første straffemål tok mil over kampen. Men slett ikke avgjort ennå. Leknes viser at de hører hjemme i toppen. Gode enkeltspillere, tøffe i duellene og virker godt trent

45 min: Nå er det Leknes som må spille bakover. Corner til Melbo, uten at det blir noe. Dermed går lagene til pause.

43 min: Flott angrep av Melbu, med avslutning like utenfor mål. To minutter igjen av ordinær tid.

37 min: Nå er det høy temperatur i kampen, med mye roping og skriking fra begge lag.

36 min: G ult kort til Leknes-spiller for å felle Thomas Rønning

34 min: MÅL: Ny straffe til Melbo etter at Yngve felles innenfor 16-meteren. Pettersen finter keeper og setter ballen til høyre.

26 min: Melbu har kommet mer med i kampen nå.

25 min: MÅL: Adrian Pedersen ekspederer straffen sikkert i mål og dermed leder Melbo 1-0.

23 min: Ny corner til Melbu endte med enda en ny corner. Tredje corner på rappet. Yngve Steinum dratt ned ifeltet. Straffe til hjemmelaget.

19 min: Thomas Rønning løper fra flere leknesspillere, skyter hardt fra17-18 meter, keeper slår ballen over mål.

18 min: L eknes presset og Melbu må stadig spille bakover.

17 min: Ny corner til LeknesSkudd like til høyre for mål.

16 min ; - Skudd fra 25 meter - Kristoffer M skjøt lang over mål for Melbu.

14 min: Kampens første gule kort til Ruben Tollefsen fra MIL.

8 min: Melbu litt og slipper Leknes lett til fra ca 18 meter. Skudd like utenforLangpasning fra Leknes-målvakt langt inn på Melbus banehalvdel.Mange frispark så langt. To tente lag

5 min: Stillingskrig etter fem minutter. Mange lange baller og dueller

Melbo stiller følgende lag fra start:

Fra start for mil: Aleksander reinholdsen - Geir Bjørsvik - Yngve steinum - mikyas abey - rubel tollefsen - Erlend Robertsen - Kristoffer Moss - Thomas Rønning - Adrian Pedersen - Torjus nikolaysen (kaptein)I mål Jarle Jakobsen