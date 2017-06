Nå er navn og åpningstidspunkt for klatrehallen klar

Det kunne daglig leder Mats Oshaug fortelle tirsdag.

– Vi har nå fått bekreftet at klatreveggen er under produksjon og så snart den er ferdig, sender de den oppover. Det er da snakk om innen to til tre uker så er den her og klar til å monteres.

Håpet er nå at man i løpet av sommeren har en klatrevegg klar til å brukes.

– Så snart veggen er her, vil vi gå i gang med å montere den. Vi jobber nå med å se hvem som kan gjøre dette for oss.

Ruller ut kunstgresset Flerbrukshallen begynte fredag på arbeidet med å rulle ut kunstgresset.

Nå er også navnet klart, nemlig Trollfjordveggen. For Trollfjord går inn på en femårsavtale med klatrehallen.

Sponsoransvarlig Tonje Delp hos Trollfjord vil ikke gå inn på de økonomiske rammene for avtalen, men snakker gjerne om hvorfor de velger å la Trollfjord vært det navnet som klatrehallen skal assiosieres med.

– Dette er jo et nytt og spennende tiltak for barn, ungdom og familier. Dette er helt i tråd med de kjerneverdiene Trollfjord står for, derfor er det naturlig at vi inngår et samarbeid, sier hun.

Klatrer mot målet Byggingen av flerbrukshallen i Hadsel er i full rute. Nå søkes det daglig leder.

Klatrehallen er snart ferdig og det samme er resten av hallen.

– Selve hallen nærmer seg nå. Vi får kjøkken installert i neste uke, så da er velferdsbygget snart klart også. Så nå i løpet av noen få uker, så er vi klare til å flytte inn, sier Oshaug.