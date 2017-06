– En bør velge sine ord med omhu

Hurtigrutens Hus vil ha tilbake tilskuddet: – Helt nødvendig for å få det til å gå rundt Foran torsdagens formannskap i Hadsel, foreslår administrasjonen å gi tilbake 1. million i tilskudd til Hurtigrutens Hus.

«Imidlertid er rådmannen er kjent med at Hurtigrutens Hus, gjennom styrevedtak, ber Hadsel kommune om økt tilskudd, stipulert til 1,4 mill. I en tid med store utfordringer økonomisk er denne saken svært uheldig. Omstillingen burde vært gjort av Hurtigrutens Hus selv, og på et tidligere tidspunkt. Nå ser det ut til at oppgaven havner hos Hadsel kommune.», skriver rådmannen i sine sakspapirer.

Dette reagerte Pettersen på.

– Hurtigrutens Hus har jobbet knallhardt med å komme i mål økonomisk. De er bemannet ned «til beinet» og jobber godt med å få gode arrangementer og god inntjening. Da syns jeg den karakteristikken de får ikke er verdig.

Rådmann Ola Morten Teigen repliserte.

– Jeg kan være tydelig på at de har gjort et godt arbeid med å få økonomien på stell. De har gjort en rekke tiltak for å øke inntekta og redusere kostnader og de er i åpenbar bedring.

– Men en har denne ordlyden likevel. Jeg syns ikke det er verdig. En må velge sine ord med omhu.

– Jeg vil da bare si at det er av kommunestyret i desember i fjor vedtatt at det er Hurtigrutens Hus som skal gjøre den jobben.

Camilla Skog Rodal i Fremskrittspartiet så da sitt snitt til et lite stikk.

– Vil da si at det er opposisjonen som gjennom sitt vedtak om å kutte i husleie og tilskudd som satte Hurtigrutens Hus i den situasjonen i utgangspunktet.

Dette valgte ikke Pettersen å kommentere.

Vedtok

Etter litt endring i ordlyden i vedtaket, ble det vedtatt i formannskapet at Hurtigrutens Hus får opprettet på nytt et såkalt tilskudd på en million kroner. I tillegg økes husleien med 400.000 kroner, som vi skrev om i forhåndssaken her.

Saken skal opp i kommunestyret neste uke.

Andre endringer

Formannskapet vedtok også budsjettkontrollen til rådmannen i sin helhet. Dette innebærer et merforbruk i oppvekstsektor og i flyktningetjenesten på 1. million kroner. Denne budsjettendringen ble vedtatt, men må også gjennom kommunestyret.

Hele saken kan du se her.