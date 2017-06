- Hvordan kan en innvendig hems forringe utsikten til naboene

For det er nettopp der saken står. Tilbygget som tiltakshaver Kolbjørn Hoseth Larssen og Trude Iversen planlegger er innenfor reguleringsplanen i høyde, bredde og byggestil. Det eneste som faktisk gjør at de måtte søke om dispensasjon er at de hadde tegnet inn en innvendig hems. Dette ble det store diskusjonstemaet under møtet.

Siv Dagny Aasvik fratrådte saken som inhabil, det samme gjorde Arne Ivar Mikalsen.

- Gjentatte ganger under behandlingen av klagen fra naboene spurte jeg om årsaken til at naboenes klage ble tatt til følge. Det at fylkesmannen sendte saken tilbake viser at det burde vært lagt ved en årsak til at klagen til naboene ble tatt til følge, sa Camilla Skog Rodal.

Einar Roger Pettersen (Ap) støttet seg til vedtaket fra komite for utvikling på tirsdag.

«Komite for utvikling tilrår formannskapet å avslå dispensasjonssøknaden: Tilbygg til enebolig GBnr 65/508 – Los Holtes vei 7, med følgende begrunnelse:

På bakgrunn av befaring hos naboer blir hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, vesentlig tilsidesatt. Ulempene for naboer, som redusert utsikt og redusert boligverdi overstiger vesentlige fordelen for tiltakshaver. Jf. Plan- og bygningsloven § 19-2 2.ledd.»

Røntgensyn

Camilla Skog Rodal reagerte på følgende måte.

- Jeg vil at posisjonen skal redegjøre for hvordan en innvendig hems kan ødelegge utsikt og forringe verdien på boliger. For alt annet med utbyggingen er innenfor reguleringsplanen. I utgangspunktet kan de ta vekk den innvendige hemsen, og bygge uten dispensasjon. For da ville det vært innenfor reguleringsplanen.

På gjentatte oppfordringer ville ikke posisjonen gå inn på dette, men forvirring ble det.

Faktisk så mye at teknisk sjef og rådmann måtte konfereres. De konkluderte med at det eneste som faktisk gjorde at tilbygget var utenfor reguleringsplanen var den innvendige hemsen, som Rodal poengterte.

Et forslag fra Rodal var om dette tilsa at posisjon eller naboer hadde røntgensyn. Dette fikk hun ikke svar på.

Måtte ha hjelp

Forvirringen ble ikke mindre. For når de skulle komme frem til et vedtak, var det usikkerhet i om hva det var de skulle vedta på.

Etter et gruppemøte hvor formannskapet måtte få hjelp av rådmann Ola Morten Teigen, teknisk sjef Øyvind Skjørholm og økonomisjef Tommy Løveng Hanssen for å få ordlyden korrekt og være sikre på at vedtaket ble korrekt, kom man omsider frem til et vedtak.

- Fortjener et svar

Mot en stemme ble innstillingen fra komite for utvikling vedtatt. Camilla Skog Rodal fra Frp stemte for rådmannens innstilling om å avslå klagen fra naboene.

Uansett utfall i dag, så ville saken blitt sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Skog Rodal syns likevel det var beklagelig.

- Denne saken har fått så mye oppmerksomhet i media at folk, opposisjon, media og ikke minst tiltakshaver fortjener et svar på hvordan en innvendig hems kan forringe boligverdien til naboer. Det er for meg helt ufattelig at det går an.

Britt Solvik (Ap) ville ha saken ut av verden.

- Jeg mener at saken uansett havner hos fylkesmannen. Så la oss bare få sendt den avgårde og bli ferdig med den.

Tiltakshaver Iversen og Hoseth Larssen har nå begynt med utbyggingen. Dette gjør de på eget ansvar. Om Fylkesmannen nå avgjør at klagen til naboene bør tas til følge, må de avslutte eller tilpasse utbyggingen innenfor reguleringsplanen. Med andre ord så må de da ikke bygge hems.

