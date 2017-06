- Bedriften er eksemplarisk på miljøledelse

Hadsel kommune uten løsning for Miljøfyrtårn-sertifisering: – Kan få store økonomiske konsekvenser for oss Norengros må fornye sitt Miljøfyrtårn-sertifikat innen juli. Problemet er bare at Hadsel kommune ikke har noen til å gjøre denne sertifiseringen. Nå frykter Camilla Skog Rodal i selskapet for fremtiden om dette ikke raskt kommer på plass.

I 2008 sertifiserte Norengros seg som Miljøfyrtårn for første gang. Allerede før den tid hadde de en del gode rutiner på plass.

Bedrifter må resertifisere seg hvert tredje år, og i år er Norengros godkjent for tredje gang.

–Vi ønsker først og fremst å ta et samfunns- og miljøansvar. Vi har oppdaget at gjennom å være Miljøfyrtårn, har vi hatt en del positive ringvirkninger økonomisk. En del krav gjør at vi har fått en mer effektiv drift, sier Camilla Skog Rodal.

God gjennomgang av bedriften

I Hadsel kommune er det kun Norengros og Vinmonopolet som er Miljøfyrtårn.

– Vi vil anbefale bedrifter å miljøsertifisere seg. Jeg tror man får en veldig god gjennomgang av bedriften ved å sertifisere seg. Man er også med på å ta et samfunnsansva, sier Skog Rodal og legger til.

– Store deler av salget vårt vinner vi på anbud, og i mange tilfeller er det et krav om å være Miljøfyrtårn for å delta. Det er kjempeviktig for oss.

Anna Hultgren Olsen i Fiskeriparken fullførte i mars kurs i sertifisering for stiftelsen Miljøfyrtårn. Kommunen leier tjenesten.

– Norengros er eksemplarisk på miljøledelse, og har gode internrutiner som gjør resertifiseringa til en artig begivenhet, legger Hultgren Olsen til.