Ekren får nødstrøm

Sykehjem i Hadsel: Flere timer uten strøm Hadsel sykehjem på Ekren har vært flere timer uten strøm torsdag.

Det opplyste rådmannen i Hadsel, Ola Morten Teigen, under torsdagens kommunestyremøte.

Da strømmen gikk på Ekren i vinter, ble behovet for nødstrøm for eldre og syke godt synlig for innbyggere og politikere.

Etterlyste aggregatene

Frps Camilla Skog Rodal etterlyste nødstrømsaggregatene på torsdagens kommunestyremøte, og viste til at investeringen har ligget inne i budsjettet i flere år.

Rådmannen kunne opplyse om at det blir nødstrømsaggregat på Ekren nå i år.

Tar hensyn til nybygg

- Nødstrømsaggregater har vært på anbud i 2016. Utføring blir i 2017 for Ekren. Utfordringa på Stokmarknes er at man skal bygge nye heldøgns omsorgsboliger ved siden av sykehjemmet, og å ikke tenke på de 20 nye leilighetene samtidig vil vi ikke anbefale at man gjør.

Det vil dermed neppe bli nødstrømsaggregater på Stokmarknes sykehjem på denne siden av vinteren.

