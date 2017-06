Gikk for negativ høringsuttalelse mot montessori

Utdanningsdirektoratet sendte 7 april i år en anmodning til Hadsel kommune om å uttale seg om søknad om å etablere Sandnes Montessori etter friskoleloven. Det er direktoratet som kan godkjenne nye skoler etter en skjønnsmessig vurderinger. I den skjønnsmessige vurderingen legges det vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige s kolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og økonomiske hensyn.

I torsdagens kommunestyre i Hadsel gikk debatten varmt og heftig for seg.

Opposisjonen la frem forslag om at uttalelsen skulle være positiv, mens posisjonen gikk inn for å støtte rådmannens innstilling.

Under voteringen gikk rådmannens innstilling til vedtak gjennom mot stemmer fra Rødt, Melbu og omegn samarbeidsliste, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. I tillegg kom det én stemme for en positiv høringssuttalelse fra Ragnhild Renna i Senterpartiet.

Dermed er innstillingen til Hadsel kommune at de av økonomiske hensyn ikke kan støtte etableringen av en friskole på Sandnes.

I formannskapet forrige uke, spurte opposisjonen om redegjørelse for tallene som ble lagt til grunn for den negative uttalelsen. Økonomisjef Tommye Løveng Hansen startet behandlingen av saken med å fortelle om tallene de la til grunn for å si at de ville tape 3,3 millioner kroner årlig ved en etablering av montessoriskole. Dette var tall som ifølge Løveng Hansen var uten å ta med de usikre utgiftene rundt skoleskyss, SFO, norskopplæring til fremmedspråklige og spesialundervisning, som kommunen fortsatt må dekke.

Skillelinkene i saken var delt på midten mellom posisjon og opposisjon. Mens posisjonen gikk for å støtte rådmannens innstilling, var opposisjonen klar på at de ikke satte sin lit til tallene rådmannen la til grunn for sin negative høringsuttalelse.

Lina Vibe fra Hadsel Høyre, gikk hardt ut av startblokkene.

- Det må ikke være noe tvil at denne saken er Ap,Sp og SV sitt ansvar. Det er resultat av elendig politisk håndverk. Etableringen av en montessoriskole kunne vært unngått. Seinest, sa hun og hevdet at det at skolebruksplanen la opp til hastverk i flyttingen av ungdomstrinnet på Sandnes til Stokmarknes førte til opprør på Sandnes.

- Vår konklusjon er at vi må rydde opp etter posisjonen. Vi må ta den kostnaden som komer. Løsningen ligger der allerede. Det er en felles ungdomsskole på Stokmarknes. Gjør vi det finner vi den beste løsningen for hele Hadsel-samfunnet.

