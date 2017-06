Alf Brekken med sprengningsuhell

Hadsel

Uhellet skjedde i forbindelse med sprengningsarbeid på en lokalt utbyggingsprosjekt.

Ingen ble skadet i uhellet og daglig leder Runar Brekken sier følgende til VOL.

– Det er riktig at det har vært et mindre uhell ved et prosjekt i Vesterålen. Vi bestreber alltid at slike ting ikke skal skje men man har aldri noen garanti. Ting kan skje. Denne gangen var det kun en mindre sak, sier han og bedyrer at slike ting skjer svært sjelden.

Saken meldes til forsikring av både kunde og Alf Brekken og Sønner, samt til andre instanser som skal varsles og håndteres videre derifra.

Hva skadene beløper seg til er ikke klarlagt.

Utbygger vil ikke kommentere saken til VOL foreløpig.