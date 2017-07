Elisabeth Delp æresborger av Melbu

Hadsel

Delp, som har bodd på Melbu siden 1966, fikk utnevnelsen mot slutten av åpningsseremonien av årets Sommer-Melbu.

Leder av Melbo og omegn lokalutvalg, Mats Uppman, fortalte om hvorfor hun fikk denne utnevnelsen.

- På grunn av sitt mangeårige engasjement for alle som bor her. For hennes engasjement for de svake, for barn, for vanskeligstilte. Hennes engasjement med arbeidshandsker på dugnad, hvor enn det måtte være. Hennes engasjement for Sommer-Melbu. Hvor enn det er noe å gjøre, så er Elisabeth der, fortalte Uppman.

- Gir meg ikke

Som et synlig bevis fikk hun tildelt et bilde tegnet av Olav Sandvik. Selv var Delp tydelig rør og glad.

- Det betyr kjempemasse. Jeg er så glad, sier hun til VOL.

Og dette var ikke ventet.

- Jeg holdt på å besvime. Jeg kunne ikke tro det.

Men hederen vil ikke få henne til å hvile på lauvbærene.

- Jeg vil være den samme. Jeg skal på dugnad. Det er fantastisk å være på dugnad og bidra til det fantastiske fellesskapet vi har her på Melbu.

Se videointervju med Delp øverst i videovinduet.