Flere hundre ble med på festen

For de som har vært med på noen åpninger av festivalen, så er ikke sol og sommer noe som er hverdagskost. Og dermed, når været glimter til under

Elisabeth Delp æresborger av Melbu Elisabeth Delp ble under åpningen av Sommer-Melbu kåret til æresborger av Melbu.

selveste åpninga, så vet hadselværingene å kjenne sin besøkelsestid. Slik var det også under åpninga av Sommer-Melbu på Melbu torg fredag kveld.

Her hadde hundrevis av mennesker møtt opp til et åpningsshow som skulle gi smakebiter av hva som folk kan oppleve under de ti dagene festivalen varer.

