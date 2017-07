Tour of Norway kids kommer tilbake

Hadsel

For fjerde året på rad er det duket for Tour of Norway kids på Stokmarknes. Søndag 6. august er datoen for årets ritt hvor barn fra 0-14 år kan delta i et gateritt gjennom Stokmarknes sentrum.

Sykkelfest på Stokmarknes Barna trådde for harde livet på Stokmarknes da de deltok på "Tour of Norway for kids" fredag.

Tour of Norway kids er en landsomfattende sykkelritt-turne som er veldig populær år etter år.

Full fart i gatene Rundt 260 glade barn ble med på Tour of Norway for kids fredag.

De siste åra har rittet trukket flere hundre barn fra hele Vesterålen til Hadsel for sykkelmoro.

Helga det er snakk om blir ei innholdsrik ei på Hadseløya. For i tillegg til Hadsel Maraton, som går av stabelen lørdag 5. august, er det også Liverpool Fotballskole på øya den helga.

Den store sykkelfesten Stokmarknes sentrum stod på hodet onsdag da Tour of Norway for kids var på besøk.

Deltakelse er gratis og påmeldingen er allerede igang.