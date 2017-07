- Gledelig og svært overraskende

Hadsel

Kai Kiil, kjent som lokal vaktmester og frontfigur i Banana Airlines, fikk tildelt æresprisen under årets Johan Moes kveld mandag i Arbeideren. Juryen bestod av tidligere vinnere av prisen – Per Gunnar Torgersen, Asle Martinussen og Geir Remen, som begrunnet valget på følgende måte.

- Vinneren av prisen for 2017 har bidratt til å sette Hadsel på det nasjonale kulturkartet, både som låtskriver, musiker og sanger. Han har også markert seg som en fremragende entertainer, han har god nordnorsk humor og er kjapp i replikken. Han har en ganske så omfattende låtproduksjon bak seg, alt fra barnesanger til lystige poplåter, og nokså rå sanger. Flere av barnesangene spilles landet rundt og noen av poplåtene har blitt nasjonale hits. Han har vært med på en lang rekke plateinnspillinger, som har solgt til edelt metall – sølv, gull og platina. Fremdeles hold han koken, med bandet Banana Airlines, men også alene. Han er aktuell med barneshow under Sommer-Melbu.

Hedersprisen ble premiert med en sjekk og et bilde av Johan Moe i egen person. Kai Kiil kom opp på scenen og takket.

- Tusen takk! Jeg er så fryktelig imponert over denne personen på bildet her, og han har betydd utrolig mye for meg. Det her var gledelig og veldig overraskende!