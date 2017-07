– Vil gjøre brillebruk til noe kult

Hadsel

Eilev Bjerkerud fikk rett før jul tilbud om å være med i en kampanje med Specsavers som het «Gi syn til Tanzania». Et prosjekt der folk kan levere inn briller som ikke lengre er i bruk til en Specsaversbutikk. Disse tas med til Tanzania, hvor brillene deles ut til mennesker som trenger det.

– Det er en veldig positiv greie, så da takket jeg ja med en gang, sier Eilev Bjerkerud.

I den sammenheng reiste han ned og leverte brillene. Han så at i Tanzania så er det status å ha briller, i motsetning til slik det av mange oppfattes her i Norge.

– Vil bygge opp bruken av briller

I tillegg ble han årets brillemodell for Specsavers, en antimobbekampanje. Han fronter kampanjen der personer over 18 år oppfordres til å laste opp et bilde av seg selv på med briller.

Sammen med Philip Reiler som jobber med kampanjen, har Bjerkerud kjørt med bil fra Tromsø nedover til Stokmarknes. De har vært innom flere steder, og er på tur til Svolvær onsdag.

– Jeg brukte briller fra da jeg begynte på ungdomsskolen, og er utdannet lærer. Jeg ble ikke selv mobbet, men som lærer har jeg sett at elever med briller har fått kommentarer. Nå ønsker jeg å være med å bygge opp bruken av briller.

Mange blir mobbet

Hele 65 prosent av synshemmede barn sier de har blitt mobbet, og to av tre mener at mobbingen hadde sammenheng med synshemningen. Det fremkommer av en undersøkelse utført av Ipsos for Blindeforbundet.

– Det gjorde meg veldig overrasket. Men briller er jo veldig synlig, sier Reiler.

– Brilleslange skal bli en kul greie

– Vi vil vri litt på den innstillingen. Det har skjedd en positiv utvikling, men det er fortsatt litt igjen som må endres, sier Bjerkerud.

– Vi vil få uttrykket "brilleslange" til å bli en kul greie, sier gutta.

Tanzaniaprosjektet og antimobbeprosjektet går inn i hverandre. For vinneren får nemlig en tur til Tanzania, og får være med å dele ut de brukte billene til neste år.

– Det er bare å melde seg på.

Konkurransen varer fra mai til august, og arrangeres for 11. gang her i Norge.

– Selv om mobbing kan ramme barn og unge vilkårlig, så vet vi at det er en overopphoping av mobbing av barn med nedsatt funksjonsevne, deriblant nedsatt synsevne, sier Irma M. Rustad, generalsekretær i foreningen Mobbing i Skolen.