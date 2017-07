– Må prioritere sikkerheten

Hadsel

Markedsdagene pleier å være blant de best besøkte arrangementer under Sommer-Melbu.

Butikkene holder åpent, mens torgselgere byr fram et rikt sortiment. Slik var det også da VOL var innom fredag kveld. Dessverre høljet regnet tidvis ned, slik at altfor mange valgte andre gjøremål enn torghandel.

Arrangørene av Sommer-Melbu har på grunn av elendig værmelding for lørdag en dårlig nyhet.

– Vi ser oss nødt til å avlyse lørdagens Markedsdag. Mange av torghandlerne står i telt. Teltene veier 120-130 kilo. Det er meldt så pass med vind at vi frykter for sikkerheten til folk. Værmeldingene har vært så pass ustadige at vi måtte komme til en avgjørelse. Med nok vind kan telt komme opp i lufta, og det tør vi rett og slett ikke ta sjansen på, sier leder for Sommer-Melbu Raymond Nordgård.

Han er lei seg for å måtte avlyse ett av arrangementene, men understreker at alle de andre Sommer-Melbu-aktivitetene på lørdag går som planlagt.

Nordgård håper og tror på godt oppmøte på disse.

- Fiskerestaurant i oppvarmet (og meget godt sikret) stort telt på torget.

- Drillkorpset jubilerer, med oppvisning i gatene og show i Samfunnshuset.

Ellers opplever arrangørene at publikum har vært så pass avventende med å melde seg på Tour de smak at dette arrangementet dessverre også må avlyses.

Søndag avsluttes Sommer-Melbu med friluftsgudstjeneste i Litj-Brekka. Kanskje er sommerværet da på vei?