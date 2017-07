Flertallet av politikerne ber Fylkesmannen ta avgjørelse i betent husbyggersak

Hadsel

Etter flere runder i formannskapet trodde utbygger Kolbjørn Hoseth Larssen og Trude Iversen i slutten av juni deres husbyggesak endelig skulle få en behandling hos Fylkesmannen.

Fikk dispensasjon - men naboene klaget

Tilbygget har vært omtalt i VA og på VOL siden desember i fjor. For 1. desember 2016 fikk Hoseth Larssen og Iversen dispensasjon fra reguleringsplanen for å bygge tilbygget. Noen av naboene klaget så på dette 20. desember.

Etter en befaring, godtok formannskapet klagen 30. mars i år. Tiltakshaver Hoseth Larssen og Iversen klagde så på dette vedtaket. Den klagen ble så behandlet i formannskapet 6. april. Her ble vedtaket om å ikke gi dispensasjon opprettholdt, og klagen fra tiltakshaver ble sendt til Fylkesmannen.

Ny runde

Så, 10. mai i år, sendte Fylkesmannen saken tilbake til kommunen. Årsaken var at vedtaket 30. mars ikke var gyldig da de ikke hadde oppgitt en årsak til hvorfor de gjorde om på vedtaket fra 1. desember i fjor. Saken kom så opp i formannskapet 15. juni. Her hersket det stor forvirring om hva de faktisk skulle behandle. Til slutt ble et vedtak fattet som sa at de godtok naboenes klage på bakgrunn av forringet utsikt.

Fylkesmannen godtok vedtaket fra formannskapet 15. juni og dermed måtte tiltakshaverne Hoseth Larssen og Iversen klage på vedtaket, for enda en gang får saken sin behandlet.

Denne gangen valgte administrasjonen å gi politikerne to alternativer i sin behandling av saken.

1. Godta klagen fra utbygger på nei til dispensasjon, og dermed risikere nye klagerunder.

2. Avslå klagen fra utbygger, og dermed overlate til Fylkesmannen å ta en endelig avgjørelse.

– Må ut av verden

Fra opposisjonspartiene, inkludert Rødts Geir Jørgensen, ble det argumentert med at saken nå må ut av verden:

– Byggehøyden er innafor det som er vanlig i området. Jan Steffensen fra Felleslista fulgte opp:

– Man må akseptere at det kan bli mindre utsikt når man bor i sentrum. Påstander om markedsverdi som synker er vanskelig å dokumentere. Jeg mener vi må kunne gi dispensasjon.

Frps Håkon Hanssen ville også gi dispensasjon:

– Vi bør heller prioritere å bruke tid på kommunens eldre og syke enn dette.

Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) var helt enig i at saken har versert altfor lenge, og at den bør ut av verden. Sammmen med med Aps Gro-Marith Villadsen og Britt Solvik sa han at et ja til dispensasjon vil utløse nye klagerunder.

- Vi overlater til Fylkesmannen å ta en endelig avgjørelse, sa posisjonspolitikerne.

– Det er betenkelig at noen kanskje stemmer mot sin overbevisning for å slippe å ta en endelig avgjørelse. Det er kommunens eget organ som bør ta en avgjørelse i denne saken, mente Jan Steffensen.

Sakens gang i kommunen:

18. august 2016: Formannskapet i Hadsel behandler søknad fra Hoseth Larssen og Iversen. Her blir søknaden om tilbygg avvist da tilbygget skilte seg ut fra reguleringsplanen.

4. november 2016: Kolbjørn Hoseth Larsen søkte på nytt om dispensasjon, men da var det omsøkte tiltaket omgjort til tilbygg i 3 etasjer med saltak istedenfor pulttak. Gesimshøyden på tilbygget med saltak var omtrent den samme som ved forrige søknad om tilbygg med pulttak.

1. desember 2016: Formannskapet behandlet den reviderte søknaden i møte og dispensasjon for etasjeantall ble innvilget.

20. desember 2016: De nærmeste naboene til det omsøkte tiltaket, sendte inn klage på dispensasjonen den.

30. mars 2017: Formannskapet behandlet klagen i møte. Etter avstemming tok Formannskapet klagen til følge og omgjorde sitt vedtak av 01.12.2016 om innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsplan. Dispensasjonssøknaden ble dermed avslått. Avslaget er ikke begrunnet fra Formannskapets side.

30. mars 2017: Kolbjørn Hoseth Larsen påklaget vedtaket av 30.03.2017 om omgjøring av dispensasjonsvedtaket.

6. april 2017: Formannskapet behandlet klagen fra Kolbjørn Hoseth Larsen ved møte. Rådmannen tilrådet Formannskapet om å ta klagen til følge og godkjenne søknaden om tillatelse til tilbygg til enebolig. Det tidligere vedtak ble opprettholdt av Formannskapet og saken ble sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

10. mai 2017: Fylkesmannen sender saken tilbake til Hadsel kommune 10. mai, siden vedtaket 30. mars er fattet ulovlig da det ikke er oppgitt grunn til at formannskapet endrer sin innstilling om dispensasjon fra reguleringsplan.

15. juni 2017: Vedtaket opprettholdes naboenes klage i formannskapet. Saken sendes nå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

29. juni 2017: Fylkesmannen ber kommunen behandle saken på nytt. Fordi det mangler begrunnelse på formannskapets forrige vedtak.

29. juni 2017: Utbygger Hoseth Larsen og Iversen klager på vedtaket. Saken må da opp i formannskapet 17. august og klagen vil sendes videre til Fylkesmannen.

18. juli 2017: Flertallet i formannskapet i Hadsel vedtok å si nei til klagen fra utbyggerne, og ber dermed Fylkesmannen ta en endelig avgjørelse.