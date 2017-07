Rømt laks på Børøya

Hadsel

Ved tømming av en slaktemerd ble det funnet et hull i bunnen av en not på lokaliteten. Omfanget av rømmingen er ukjent, men selskapet har utført gjenfangstfiske i sjøen og har fanget to laks. Den rømte laksen har en gjennomsnittsvekt på 6,3 kilo, melder Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Fiskeridirektoratet har vært på tilsyn på lokaliteten, og saken følges opp av region Nordland.

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra fritidsfiskere og andre som fisker i området, for å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen og hvordan fisken sprer seg.

Fiskere som fanger eller observerer rømt oppdrettslaks, oppfordres til å ta kontakt med direktoratet.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.