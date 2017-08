Mikael Olsen har signert for Melbo

Hadsel

– Mikael er en fantastisk flott gutt som vender hjem til moderklubben. Han hadde selv et veldig sterkt ønske om å ikle seg den blå drakten igjen og timingen var nå perfekt. I Mikael får vi en naturlig ledertype med både erfaring og ferdigheter for å løfte laget og medspillere, sier Melbo-trener Thomas Rønning på klubbens hjemmeside.

Den siste klubben Olsen spilte for, etter at han har tilbrakt det siste året på sidelinja, var Finnsnes i 2. divisjon.

Ifølge Rønning er styrken til midtstopperen hurtighet i duellspillet og at han har ro når han har ballen, i tillegg til at han representerer verdiene klubben står for.

– Han passer perfekt i vår stall. Mikael vil gi oss mange flere muligheter, sier Rønning til VOL.

Melbo hadde en vårsesong med mange skader, men Rønning har tro på at laget kommer til å slå godt fra seg i høst.

– Det blir en spennende høst med tøff konkurranse. Lofoten har vært og shoppa tre spillere og Leknes har handlet noe. Klubbene ønsker å rykke opp. Det kommer til å bli jevnt i toppen. Vi gleder oss og spillergruppa er sugne etter å komme i gang, sier Rønning.